Waarom Dylan 14 heeft, Primoz 1, Steven 8 en Tom 6: ‘Rugnummers kunnen waarde vergroten’

Namen en rugnummers voor wielrenners, op de website CyclingTips werd er recent hardop over nagedacht, maar het idee is niet nieuw?

Richard Plugge: ,,Zeker niet. Het is door ons al in 2015 geïntroduceerd, toen met lottoballen op het shirt. Maar tot op de dag van vandaag heeft iedere renner bij ons een eigen shirtnummer. Vorig jaar zat het nummer in de nek en dit jaar op de plek waar het rugnummer overheen zit.’’



Waarom zijn rugnummers een goed idee?

,,Voor de herkenbaarheid. Commentatoren krijgen bij elke wedstrijd een andere lijst met namen van renners. En elke ploeg start op een ander plek. De nummers 1 tot en met 8 zijn de week erna nummer 31 tot 38. Commentatoren moeten elke keer opnieuw zoeken wie is wie. Bij Chris Froome en Peter Sagan is dat niet heel lastig, maar sommige renners zijn heel moeilijk herkenbaar.”



,,Nu is meestal de kopman nummer 1 en dan oplopend naar nummer 8. Hoe dat gaat, wisselt. Soms bepaalt de organisatie de rest van de nummers, soms de ploeg. Daar zit geen consistentie in. Rugnummer 1 is voor het team van de renner die vorig jaar de wedstrijd, zoals bijvoorbeeld de Tour de France, gewonnen heeft. Maar ondertussen kan het zijn dat de winnaar van een jaar eerder misschien wel met nummer 18 of 41 rijdt, omdat die renner naar een ander team is gegaan. Of de nummer 1 rijdt achteraan, omdat die al lang niet meer zo goed is als een jaar eerder.’’