Waarom Team DSM eigenlijk nog steeds Team Sunweb is

Alvarado wint vierde manche Ethias Cross na duel met Betsema

14 november Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag in Leuven de vierde manche van de Ethias Cross gewonnen. Op het militaire domein van Heverlee versloeg de wereldkampioene uit Rotterdam haar landgenote Denise Betsema in de sprint. Alvarado was vorige week nog de beste op het EK in Rosmalen.