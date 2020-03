Warmrijden voor Kuurne-Brussel-Kuurne: Nederlandse sprinters of toch Van Avermaet?

1. Jakobsen & Bol

Ga maar op het puntje van de bank zitten áls Kuurne-Brussel-Kuurne vandaag in een sprint eindigt. Met Fabio Jakobsen en Cees Bol staan twee jonge Nederlandse sprinters die dan tot de favorieten behoren. Ze zijn in vorm. De 23-jarige Jakobsen won in beide rittenkoersen waar hij dit prille seizoen aan de start stond een rit, te weten in de Ronde van Valencia en de Ronde van Algarve. De 24-jarige Bol pakte ook al een zege dit seizoen: de massasprint in rit 3 van de Ronde van Algarve en versloeg daar Sasha Modolo, Jakobsen en Alexander Kristoff.



Alleen – en dat weten Jakobsen en Bol ook – een sprint in Kuurne is allesbehalve zeker. Vorig jaar bleven met winnaar Bob Jungels, Owain Doull en Niki Terpstra drie mannen uit de kluwen van de sprinters. En dit jaar is het parkoers ook nog iets zwaarder geworden (zie blok 3). In 2018 eerder werd het wel een massasprint. Met Dylan Groenewegen, dit jaar afwezig, als winnaar.

Volledig scherm Cees Bol verslaat Fabio Jakobsen (rechts) © photo: Cor Vos

2. Veel dubbelaars

Veel mannen in Kuurne-Brussel-Kuurne torsen de inspanning van gisteren mee. De Omloop het Nieuwsblad werd in lastige omstandigheden verreden. Toch zijn er veel dubbelaars. Met Jasper Stuyven, Yves Lampaert en Søren Kragh Andersen staan de mannen die gisteren op het podium stonden aan de start. Mannen als Greg van Avermaet, Philippe Gilbert - in de Omloop niet echt in beeld - zullen wellicht extra gebrand zijn in Kuurne iets te laten zien. Niet heel het peloton overlapt. Kuurne-Brussel-Kuurne maakt in tegenstelling tot de gisteren verreden Omloop het Nieuwsblad geen onderdeel uit van de WorldTour, de Champions League van het wielrennen. En Jumbo-Visma is er bijvoorbeeld vandaag niet bij.

Volledig scherm Jasper Stuyven won gisteren de Omloop © BELGA

3. Gewijzigd parkoers

Pochend presenteerde de organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne het nieuwe parkoers. De wijzigingen zijn dan ook talrijk. Liefst 75 kilometer aan nieuwe wegen worden opgezocht, inclusief heuvels die voorheen nog niet deel uitmaakten van deze eendagskoers. De 72ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne heeft een nieuw gezicht. Zeker ook omdat er nog slechts één lokale ronde in en rond Kuurne is, lijken de klassieke renners die niet willen leunen op hun sprint meer dan voorheen in het voordeel. Na de laatste klim van de dag, de Kluisberg, is het nog dertig kilometer tot de finish. Maar die dertig kilometer liggen wel op smalle wegen, waar het voor de achtervolgers moeilijk organiseren is.

Favorieten: