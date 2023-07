‘We gaan naar Barcelona’: Evenepoel bevestigt nu ook zelf deelname aan Vuelta

,,Ik ga terug en zal klaar zijn om mijn titel te verdedigen in de Vuelta. Ik kijk uit naar een nieuwe strijd op de Spaanse wegen. We gaan naar Barcelona!”

Remco Evenepoel is op Twitter kort en krachtig over zijn deelname aan de Ronde van Spanje. De Belg viel in de Giro uit door een coronabesmetting. Na de Ronde van Zwitserland en het Belgisch Kampioenschap in Izegem is hij ondertussen in Val di Fassa (Italië) op hoogtestage.