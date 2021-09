Weer ernstig ongeluk tijdens verkenning WK: Oostenrijkse wielrenster aangereden door bus

Drama in België: Deense oud-profrenner (37) overlijdt na verkeerson­ge­luk

19 september Chris Anker Sørensen is op 37-jarige leeftijd overleden. De voormalig profwielrenner uit Denemarken overleed in de Belgische kustplaats Zeebrugge na een verkeersongeluk. Sørensen was in België om commentaar te geven voor de Deense televisie bij het WK en verkende op het moment van het ongeluk het parcours van de tijdrit.