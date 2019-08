Wellens slaat dubbelslag met nipte zege in Ardennen

De vierde etappe voerde het peloton over nog geen 100 kilometer door de Ardennen. De renners moesten een aantal keer hetzelfde heuvelcircuit afwerken en zowel de start als de finish lag in Houffalize. Na een aantal onschadelijk gemaakte aanvallen verdeeld over de dag, besloot Wellens dat het genoeg was. Zijn eerste aanval op 30 kilometer van de meet bleek onsuccesvol, maar even later kwam hij toch weg.



Het peloton viel in stukken uit elkaar en daar profiteerde Wellens samen met Laurens De Plus, Marc Hirschi en Iván García Cortina optimaal van. Op een kilometer of 15 werd laatstgenoemde overboord gegooid en zo bleef Zwitser Hirschi vooraan over samen met de twee Belgen. Hun voorsprong op een achtervolgende groep, met daarin onder meer Greg Van Avermaet en Oliver Naesen, bleef constant groter dan een halve minuut en dus werd het een sprintje tussen de drie. Daarin gaf De Plus zich al gauw gewonnen en leek Sunweb-renner Hirschi op weg naar de dagzege, maar Wellens kwam er in de laatste meters nog overheen.



Door deze heuvelrit gaat tevens het klassement volledig op zijn kop. Sam Bennett won de eerste drie etappes op rij en droeg nog altijd de groene leiderstrui, maar de Ierse sprinter van Bora kon vandaag logischerwijs niet volgen. Wellens pakte op de streep tevens 10 bonificatieseconden, Hirschi 6. De Zwitser staat nu ook tweede in het klassement op 4 seconden van Wellens.



Morgen komt de BinckBank Tour naar Nederland voor een vlakke etappe met finish in Venray. Zaterdag staat in Den Haag een korte tijdrit op het programma, alvorens zondag in de traditionele rit naar Geraardsbergen het klassement in een plooi zal vallen. Hier hoopt Wellens na eindzeges in 2015 en 2016 - toen de koers nog Eneco Tour heette - zijn derde eindoverwinning veilig te stellen.