Wellens twee jaar langer bij Lotto-Soudal

Roglic pakt eindzege in Ronde van Romandië

29 april De Sloveen Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo heeft de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De slotrit van de koers uit de UCI WorldTour ging van Mont-sur-Rolle naar Genève over 182 kilometer. Zoals verwacht deden zich geen grote wijzigingen in het klassement meer voor. De rit eindigde in een massasprint, gewonnen door de Duitser Pascal Ackermann van Bora-hansgrohe.