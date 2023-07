Wereldkampioen Remco Evenepoel evenaart record met hattrick in Clásica San Sebastián: ‘Benen waren super’

Evenepoel lijkt op tijd in vorm voor de WK die volgende week in Glasgow beginnen. Hij verdedigt daar zijn wereldtitel op de weg en lijkt ook kansrijk in de tijdrit. De Belg hoopt ook net als vorig jaar de Vuelta te winnen. De Ronde van Spanje begint zaterdag 26 augustus en eindigt zondag 17 september. Bilbao beleeft ondanks zijn tweede plaats in de Clásica San Sebastián een prachtig seizoen. De Bask won een etappe in de Tour de France en eindigde daar als zesde in het algemeen klassement.



Evenepoel vierde zijn zege uitbundig. ,,Bilbao is een van de beste klimmers”, zei hij. ,,Maar mijn benen waren super en ik verraste mezelf met mijn sprint. Dit is perfect natuurlijk, ook mentaal en voor mijn motivatie. Het is ideaal om zo aan de tweede helft van mijn seizoen te beginnen. Laat Glasgow maar komen.”