Wereldkampioen Valverde grijpt voor thuispubliek ook Spaanse titel

Valverde lijkt klaar voor de Ronde van Frankrijk die zaterdag van start gaat. De 39-jarige Valverde bereikte afgelopen week overeenstemming over een nieuw contract bij Movistar. Hij blijft nog twee jaar koersen voor zijn Spaanse ploeg en krijgt daarna een andere functie. In de Tour zal hij kopmannen Nairo Quintana en Mikel Landa steunen in de jacht op de gele trui.



De wereldkampioen won vorige week nog de Route d‘Occitanie nadat hij in het voorjaar weinig indruk kon maken vanwege een hardnekkige blessure. Het is voor Valverde zijn derde nationale titel. Hij werd ook in 2008 en 2015 Spaans kampioen op de weg.