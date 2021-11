Wereldkampioene Lucinda Brand oppermachtig naar goud bij EK veldrijden

Voor Brand is het de eerste keer dat ze Europees kampioen is geworden. In Rosmalen werd ze vorig jaar derde en ze pakte al twee keer eerder zilver op het EK. Brand werd vorig jaar in Oostende voor het eerst in haar carrière wereldkampioene veldrijden. De Hongaarse Kata Blanca Vas reed op 56 seconden naar het zilver. Yara Kastelijn veroverde het brons.



