‘Wereldrecord’ Contador op Everest-challenge: 78 (!) keer steile klim op

Bondscoach Moerenhout verkent WK-par­cours: ‘Te zwaar voor VDP? Bij Mathieu dat nooit zeggen’

10 juli Bondscoach Koos Moerenhout verkende deze week, zelf op de fiets en ook vanuit de auto, het WK-parcours in het Zwitserse Aigle en Martigny. Een week na de Tour de France op 27 september barst de strijd om de regenboogtrui los. Moerenhout over de dilemma’s die in coronatijd alleen maar groter zijn geworden. ,,Mentaal is het zwaar in deze onzekere tijden.’’