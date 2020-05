Wie is de beste van Jumbo-Visma? Kijk naar en praat met de renners

Door Thijs Zonneveld



Zoveel over gezegd, zoveel over geschreven. Een team vol kopmannen, meerdere kapiteins op één schip. Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk: ze denken allemaal dat ze de Tour kunnen winnen. Maar bij Jumbo-Visma rijdt óók nog een van de snelste sprinters ter wereld rond: Dylan Groenewegen. En Mike Teunissen, de eerste geletruidrager uit de Tour van vorig jaar. Én multitalent Wout van Aert. Én Tony Martin, Sep Kuss, George Bennett, Laurens De Plus en nog een stel andere vedetten.



Ze hadden dit seizoen onder elkaar moeten uitmaken wie de absolute leiders van het team zouden worden. Maar voorlopig is er van koersen weinig terecht gekomen – en misschien komt dat er dit seizoen helemaal niet meer van. In tijden van corona is er maar één manier om ze hun krachten met elkaar te laten meten: virtueel.