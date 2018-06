Wiebes slaat in Hapert toe na levendige koers

Met machtige pedaalslagen op het grote mes leek Evy Kuijpers de ronde van Hapert af te gaan maken. De Lieropse tempobeul straalde op de zware plaat iets van onoverwinnelijkheid uit en stribbelde als laatste dame van een eerdere kopgroep tegen. Ze wilde per se een massasprint voorkomen, maar net op tijd zetten de dames van Parkhotel Valkenburg de jacht op de sterke Kuijpers (23) in. Vlak voor de laatste ronde bezweek ze, maar het krachtmens vond met een knap eindschot toch nog plek vijf.

Winnares Lorena Wiebes (19) dankte na afloop van haar zegegebaar meteen ploeggenote Esther van Veen. Het moment van glorie verdiende een 'met medewerking van' in de aftiteling, omdat ook dankzij Van Veen de ontketende Kuijpers een halt werd toegeroepen. ,,We hadden wel het idee dat het op een massasprint zou kunnen uitdraaien en daarom hebben we het spel op het laatst zo gespeeld. Volle bak dus", aldus de spurtbom uit Mijdrecht. Op de streep moesten Nina Kessler en Monique van de Ree het hoofd buigen. ,,Ik had net niet het goede gevoel", zei Kessler. ,,Gisteravond (maandag, red.) won ik dan wel in Riethoven, maar vanzelf ging het allerminst." Van de Ree vervolmaakte het podium: ,,Ik wist wel dat ik kort kon rijden, maar ben op waarde geklopt. Het zat er net niet in."