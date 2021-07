Wiebes sprint naar tweede etappezege, Van der Breggen blijft leider in Giro Donne

Prachtig eerbetoon Mark Cavendish aan Marianne Vos: ‘Je bent mijn inspiratie’

13:50 Marianne Vos maakt momenteel indruk in de Giro d’Italia Donne en dat is ook Mark Cavendish niet ontgaan. De Brit, die zelf al drie etappes won in deze Tour de France, is vol lof over de Nederlandse toprenster.