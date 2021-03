Wielerarts Freeman uit medisch register geschrapt na bestellen verboden dopingmiddel

Peter Sagan: geplaagd door corona en voorbij gestreefd door Van der Poel en Van Aert

Peter Sagan was het afgelopen decennium zo'n beetje de enige rockster van het peloton. Maar Circus Sagan heeft aan populariteit ingeboet. Op de fiets en naast de fiets is hij voorbijgestreefd door Van der Poel & co.