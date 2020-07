Wielerkalender 2021 bekend: Tour en Vuelta week eerder

Doping in wielrennen Quiz | In welke stad werd Michael Rasmussen door Rabobank uit de Tour gezet?

27 juli Het is vandaag 23 jaar geleden dat Jan Ullrich de Tour de France won. Later in zijn carrière liep de Duitser tegen de dopinglamp. Hoog tijd voor een quiz over doping en wielrennen. Test je kennis en speel de quiz!