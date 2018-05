Wielermonument Omloop der Kempen zondag toe aan 70e editie, met topbezetting

Met een grote groep sponsoren, waaronder hoofdgeldschieter Simac, is de organisatie er opnieuw in geslaagd een topbezetting te realiseren. De koers telt mee voor de zogeheten Topcompetitie van de KNWU, waarin op dit moment Jaap Kooijman (Vlasman Cycling Team) de leiding in handen heeft.

Zijn ploegleider is Ton Welling, die in het verleden tal van wielerteams leidde. Uit die ploegen kwam regelmatig de winnaar van de Omloop der Kempen. Onder anderen Anthony Theus (viervoudig winnaar) schreef onder Welling als renner van AXA de koers in Veldhoven op zijn naam. ,,Een heel specifieke wedstrijd, waarin jonge en ook al wat meer ervaren renners zich kunnen laten zien. Dat kun je natuurlijk in elke koers, ook als er geen grote klimmen in zitten", zegt Welling. De teamchef heeft een aantal renners in de ploeg die de koers kunnen afmaken. ,,Misschien geldt dat wel voor Wim Stroetinga", zegt hij. ,,En als Kooijman bij hem in de buurt blijft, moet hij de leiding in de Topcompetitie kunnen behouden. Wij gaan er alles aan doen om deze wedstrijd te winnen én ook de komende koersen de leider in ons midden te houden."