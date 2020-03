Wielerteams in quarantaine: ‘We worden behandeld alsof we de pest hebben’

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten werd vorige week afgebroken, nadat bij twee Italiaanse stafleden van een wielerploeg besmetting met het coronavirus was vastgesteld. Alle deelnemers aan de etappekoers moesten gecontroleerd worden en zaten enkele dagen in quarantaine op hun hotelkamers. Ze mochten het land pas verlaten na toestemming van de autoriteiten. De renners van Jumbo-Visma vlogen zondag terug naar huis.



Ramon Sinkeldam, de Nederlander in dienst van Groupama-FDJ, zit nog steeds in Abu Dhabi. Hij geeft via Instagram regelmatig updates over het ‘hotelleven’ dat hij nu heeft. Met zijn Franse kamergenoot Arnaud Démare doet Sinkeldam allerlei alternatieve oefeningen om in beweging te blijven. Groupama-FDJ wacht nog altijd op de resultaten van een tweede controle.