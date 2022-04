Wielerwereld leeft mee met Milan Vader: ‘Dit is de meest lastige situatie die ik ooit zag’

In de wielerwereld en mountainbikewereld wordt al dagen meegeleefd met Milan Vader, die met ernstige verwondingen in het ziekenhuis van Bilbao ligt. De 26-jarige Middelburger is daar vrijdag opgenomen na een zware val in de Ronde van Baskenland.

Op de diverse sociale media steken supporters vanuit tal van landen de wielrenner van Jumbo-Visma en diens familie een hart onder de riem. De ploeg, die de regie heeft over de berichtgeving, liet vrijdagavond weten dat de medische situatie van Vader ‘stabiel’ is. Zaterdagavond was de ‘update’ dat er niets nieuws te melden was en dat er pas weer een mededeling komt als er daadwerkelijk iets nieuws te melden is.

Lees ook Jumbo-Visma-renner Milan Vader voorlopig in ziekenhuis na vreselijke val in Baskenland

Voorafgaand aan de Amstel Gold Race van zondag zei Richard Plugge, de directeur bij Jumbo-Visma, dat ,,alle renners deel zijn van de familie”. Anderen van de Nederlandse World Tour-ploeg zijn bij Vader in het noorden van Spanje. ,,We moeten Milan de tijd gunnen en kijken hoe hij eruit komt. Zijn situatie is stabiel.” Timo Roosen, die recent nog met de Middelburger de Strade Bianche reed, voegde eraan toe: ,,Als je dit hoort, hakt het er bij iedereen wel in. Dan zit je wel beduusd aan tafel. Het is hopen dat het weer beter met hem gaat.”

Quote Ik heb negen Rondes van Spanje meegemaakt en zes Rondes van het Baskenland en dit was de meest gecompro­mit­teer­de situatie die ik ooit heb gehad Tomás Rodriguez, rondearts

De radiostilte is begrijpelijk; Jumbo-Visma wil rust creëren rondom de Zeeuwse olympiër en zijn ouders. Ondertussen is al iets meer duidelijk over wat er vrijdag gebeurde tijdens de vijfde etappe van de zesdaagse ronde. Milan Vader, mee als helper van de kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, ging in een afdaling onderuit en kwam aan de andere kant van de vangrail terecht. De rondearts die als eerste bij hem was, Tomás Rodriguez, gaf zaterdag in de Spaanse krant El Correo aan dat hij de Middelburger bewusteloos aantrof. Op een foto is te zien hoe hij op zijn buik ligt. ,,Ik heb negen Rondes van Spanje meegemaakt en zes Ronde van het Baskenland en dit was de meest gecompromitteerde situatie die ik ooit heb gehad”, zei de man die ook de hoofd van de afdeling hartchirurgie is van het Basurto-ziekenhuis, een ander hospitaal in Bilbao.

Bewusteloos

Rodriguez vertelt verder in El Correo: ,,Toen we stopten bij de valpartij, zag ik een renner van Intermarché op de vangrail zitten. Ik verzorgde hem en op dat moment vertelden ze me dat er nog iemand in het veld lag... Ik keek en zag hem liggen. Toen we bij hem aankwamen, was hij bewusteloos. We beschermden zijn luchtwegen en hij begon weer bij bewustzijn te komen en te praten. Hij vertelde dat hij pijn had. We zagen dat hij een hoofd- en borstblessure had en we besloten hem per ambulance naar Cruces over te brengen.”

Via de familie van Milan Vader werd vrijdag al duidelijk dat hij diverse rugwervels heeft gebroken, net als een sleutelbeen en schouderblad. In de ambulance is hij onder narcose gebracht en aan de beademing gelegd. In het ziekenhuis is hij zo snel mogelijk geopereerd. Daar zal hij nog zeker enkele dagen moeten verblijven.