Wielerwereld treurt na overlijden van gepassioneerd liefhebber Leo van Berlo (65)

Hij zette zich 45 jaar (!) onbaatzuchtig in als bestuurder en secretaris van de roemruchte supportersclub, die jaarlijks meerdere wielereventementen op poten zet. Van Berlo spande zich decennia in om het wielrennen op een goede manier te organiseren en in de schijnwerpers te krijgen. De bestuurder was dolblij met iedere kruimel positieve publiciteit voor de sport, die hij zeer gedetailleerd volgde. Hij legde een indrukwekkend archief aan en was daarnaast als liefhebber niet weg te denken bij de regionale rondjes rond de kerk. Of het nou op de stratenparcoursen in de lente en de zomer was, of op blubberige bospaden op een sombere novemberdag: Van Berlo was erbij. Wind, nevel, regen, hagel of zon: de trouwe wielersupporter had altijd een glimlach op het gezicht als hij in de buurt van de koers was. Dat was zijn bestemming. Geen vol peloton in de regio onttrok zich aan zijn blikveld.