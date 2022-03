Wielrennen weer enorm populair: Ronde van Gerwen overtekend na massaal aantal aanmeldingen van coureurs

Bij de mannen starten zeker 150 renners in de traditionele amateurkoers. Normaal gesproken zijn dit er maximaal 100, maar Bouw heeft toestemming van de KNWU om het maximale aantal deelnemers op te rekken. In de ronde van Gerwen kan dit verantwoord, zo is het idee. Het is onder wielerliefhebbers de klassieker onder de criteriums, waarbij de deelnemers een groot deel van hun kilometers buiten het dorp afwerken. ‘Gerwen’ is een van de koersen die meetelt voor de 25ste editie van het ‘Kempenklassement’, waarin de meest vooraanstaande amateurkoersen in de regio zijn opgenomen.