Wielrenner Corné van Kessel uit Veldhoven derde in Namen: ‘Moest hier echt alert koersen’

Van der Poel en Aerts waren in de modder en kou van Namen een klasse apart, waarbij de wereldkampioen profiteerde van een val van Aerts in de slotronde. Hetzelfde deed Van Kessel ten koste van de Brit Tom Pidcock, die bij een val zijn zadel brak. ,,Daarom word ik derde. Ik kwam steeds korter op hem en zag het gebeuren in die laatste afdaling. Van zijn val kon ik profiteren.”

De Brabander, die dit seizoen in de wereldbeker al twee keer vijfde en twee keer zesde was geworden, leek minder last te hebben van de kou dan de andere renners. ,,Ik heb het liever koud dan warm, dat is altijd al zo geweest. En als je vandaag overeind bleef, had je ook een stapje voor. Vallen, hier in dit koude water, was een zeer slechte zaak. Je moest hier echt alert koersen. Elke ronde zat je wel een keer of drie dicht bij een valpartij, maar gelukkig bleef ik recht.”