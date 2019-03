Wielrenner De Greef uit Geldrop wordt 48 uur in coma gehouden na hartaanval in koers

Wielrenner De Greef uit Geldrop in kritieke toestand na hartaanval tijdens Omloop van de Braakman

8:40 Robbert de Greef uit Geldrop is zaterdagmiddag getroffen door een hartaanval tijdens de Omloop van de Braakman. De 27-jarige wielrenner is vervolgens in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis in Antwerpen. Daar vecht hij voor zijn leven.