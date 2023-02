Wielrenner trekt collega die na val aan rand van brug hangt omhoog: ‘Hij zat in niet zo'n lekkere situatie’

De 169 kilometer lange tweede etappe, van Bagard naar Aubais, kende een chaotisch verloop. Wind zorgde niet alleen voor waaiers, maar ook voor nervositeit en valpartijen. Een massale crash op 22 kilometer van de streep zorgde uiteindelijk voor het einde van de rit. Een smalle brug zorgde voor een trechter. Tientallen renners gingen tegen het asfalt. Ferron, een 24-jarige Fransman van TotalEnergies, moest zich zelfs aan de rand van de brug vastklampen om niet naar beneden te vallen. Zijn ploeg laat weten dat Ferron er met oppervlakkige verwondingen vanaf is gekomen: ,,De schrik is groter dan de pijn.”

,,Ik deed wat ik kon om de val te voorkomen", zei Ferron volgens L’Equipe. ,,Maar het was onvermijdelijk. Ik reed op de andere renners is. Vervolgens bevond ik me met mijn armen vastgeklemd aan de rand van de brug en mijn voeten in de lucht. Ik weet niet hoe dat is gebeurd. Gelukkig hielp Axel Laurance mij naar boven, daar ben ik hem dankbaar voor. Buiten geschaafde knieën heb ik er niks aan overgehouden.”

Laurance, zelf ook slachtoffer van de massale valpartij, hielp Ferron dus uiteindelijk weer op de weg. ,,Ik probeerde mezelf te bevrijden om hem zo snel mogelijk te helpen", aldus de Fransman van Alpecin-Deceuninck. ,,Hij zat in een niet zo lekkere situatie. Ook dit is wielrennen. Op deze momenten is er geen team meer, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Mijn gedachten zijn bij alle renners die gewond zijn geraakt.”

Ook Benoît Cosnefroy was een van de slachtoffers. Hij liep een gekneusde pols en flink wat schaafwonden en blauwe plekken op. ,,Ik was een van de eersten die viel", aldus de kopman van AG2R-Citroën. ,,Mijn arm deed daarna veel pijn en ik kon mijn stuur amper meer vasthouden.”

Koers geneutraliseerd

De ravage was zo groot dat de weg voor de wedstrijdkaravaan was versperd en dat de medische diensten hun handen vol hadden met de verschillende slachtoffers. Daarbij waren volgens bronnen binnen de teams alle begeleidende ambulances nodig om gevallen renners over te brengen naar het ziekenhuis. De wedstrijd verder zetten zonder ambulances, was niet veilig.

Na een neutralisatie van enkele minuten werd de etappe volledig stopgezet door de wedstrijdjury en organisatie. Geen daguitslag dus en ook geen tijdsverschillen in het algemene klassement. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), winnaar van de openingsetappe, begint morgen in de algemene leiderstrui aan de derde etappe in Bessèges.

Volledig scherm Valentin Ferron houdt zich vast aan de rand van de brug. © Ster van Bessèges

Dubbelslag Ruben Guerreiro in Ronde van Saoedi-Arabië

De Portugees Ruben Guerreiro heeft de vierde etappe in de Ronde van Saoedi-Arabië gewonnen. De renner van Movistar was de snelste in de eindsprint van een groepje vluchters dat in de steile slotklim naar Skyviews of Harrat Uwayrid uit het peloton ontsnapte.

De Italiaan Davide Formolo eindigde in de 163 kilometer lange rit als tweede en de Colombiaan Santiago Buitrago werd derde.

Volledig scherm Ruben Guerreiro (l) sprint naar de etappewinst. © AFP

Guerreiro nam met zijn ritwinst ook de leiderstrui over van de Italiaanse sprinter Jonathan Milan. De Portugees heeft in het algemeen klassement enkele seconden voorsprong op Formolo en Buitrago. De Ronde van Saoedi-Arabië eindigt zaterdag met een vlakke rit van AlUla Old Town naar Maraya over ruim 140 kilometer.

Cees Bol sterk

Cees Bol wist op de flanken van Harrat Uwayrid aardig stand te houden en arriveerde op 28 seconden als veertiende. In het algemeen klassement zakte de Nederlandse sprinter van de tweede naar de zesde plaats.

Italiaanse zege in Ronde van Valencia

De tweede etappe van de Ronde van Valencia werd gewonnen door Giulio Ciccone. Na een zware beklimming aan het slot was de Italiaan van Trek-Segafredo de snelste van wat er van de kopgroep was overgebleven. Daarvoor hadden meerdere renners een vergeefse poging ondernomen alleen weg te komen.

De rit ging van Novelda naar Alto de Pinos over bijna 180 kilometer. De Brit Tao Geoghegan Hart eindigde als tweede, voor de Spanjaard Pello Bilbao, maar werd teruggezet naar plek negen vanwege een onreglementaire sprint. Ciccone is ook de nieuwe leider van het algemeen klassement, voor Bilbao en Aleksandr Vlasov. Bauke Mollema is op de zestiende plek de beste Nederlander.

Milaan-Sanremo start buiten Milaan De komende editie van de klassieker Milaan-Sanremo start niet in Milaan. De organisatie heeft voor de 114de editie op 18 maart gekozen voor Abbiategrasso als startplaats. Dat ligt op zo’n 25 kilometer van de Noord-Italiaanse stad. Volledig scherm Matej Mohoric wint in 2022. © photo: Cor Vos De renners pakken de originele route na 30 kilometer weer op. De finish is na 294 kilometer ook nog ‘gewoon’ op de Via Roma in Sanremo. De Sloveen Matej Mohoric won de vorige editie van de voorjaarsklassieker, Mathieu van der Poel werd derde.

