Wielrenster Thalita de Jong geeft nooit op: ‘Anders was ik ook niet tot hier geraakt’

Van Dijk houdt dubbel gevoel over aan brons: ‘Te traag gestart’

24 september Ellen van Dijk keek met gemengde gevoelens terug op haar derde plaats in de individuele tijdrit bij de WK wielrennen in het Italiaanse Imola. ,,Ik baal achteraf dat ik te traag gestart ben”, klonk het zelfkritisch. Ze had over 31 kilometer ruim een halve minuut meer nodig dan landgenote Anna van der Breggen die de wereldtitel pakte.