Wild en Pieters veroveren wereldtitel op koppelkoers

Het Nederlandse koppel kwam in de BGZ Arena tot een puntentotaal van 33. Australië bezette met 31 punten de tweede plaats, Denemarken (24) pakte het brons. ,,We hebben hier heel hard voor getraind. Maar het ging allesbehalve makkelijk’’, aldus Pieters bij Sporza. Ook zij noemde de successen van haar landgenoten als inspiratie. ,,Je wilt niet achterblijven. Bij trainingen zie je al die regenboogtruien om je heen. Dan is het niet zo leuk als jij in het oranje rijdt.’’



Wild en Pieters eindigden vorig jaar bij de WK in Apeldoorn nog als tweede achter Groot-Brittannië. In Pruszkow hadden ze halverwege een mooie voorsprong opgebouwd. De wedstrijd werd enige tijd stilgelegd nadat de Nieuw-Zeelandse Michaela Drummond na een eerder valpartij opnieuw van de fiets viel. Ze was enige tijd buiten bewustzijn en werd per brancard afgevoerd. Nadat de wedstrijd was hervat moesten de Nederlandse vrouwen met name Denemarken met Amalie Dideriksen in de gaten houden. Met Julie Leth dreigde ze even een ronde te pakken. Uiteindelijk kwam Australië nog dichtbij.



Wild veroverde vorig jaar drie gouden WK-medailles en was al wereldkampioene scratch in 2015. Met haar zesde wereldtitel is ze Nederlands recordhouder geworden, een status die ze eerder deelde met Theo Bos, Piet Moeskops en Ingrid Haringa, zo wist databureau Gracenote.



Nederland heeft nu al acht medailles, terwijl het toernooi nog een dag duurt. ,,Het is bizar hoe we hier tekeer gaan’’, aldus Wild. Behalve voor Wild, die ook het omnium won, en Pieters was er tot nu toe goud voor de teamsprint bij de mannen, Matthijs Büchli op de keirin en Jan-Willem van Schip op de puntenkoers. Drie zilveren medailles gingen naar Wild, Roy Eefting, eveneens op scratch, en Theo Bos op de kilometer tijdrit. De Oranje-equipe kan de recordscore van Apeldoorn overtreffen. Toen werden er vijf gouden, vijf zilveren en twee bronzen plakken veroverd.