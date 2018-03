Wild pakt derde goud op WK baan

Parijs-Nice Klimmers en klassieke renners komen samen in 'Koers naar de zon'

11:51 Het blijft een discussie in het wielrennen: wanneer is het wielerseizoen nou eigenlijk écht weer begonnen? Na de Tour Down Under? Na de Omloop? Voor sommige renners - vooral klimmers - is Parijs-Nice het eerste grote doel. Vanaf nu komen ook de echte klimmers uit hun winterslaap.