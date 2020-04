Wim Daniëls en de beroemdste kus in de Ronde van Gerwen: ‘Ik had geen idee hoe het moest’

'Ik had geen idee hoe het moest", zegt taalvirtuoos Wim Daniëls (65) als hij terug is van een fietstochtje van een kilometer of vijftig. Het gaat over de beroemdste kus aller tijden na de Ronde van Gerwen, nu een halve eeuw geleden. Iedere wielrenner die na een triomftocht of een puik eindschot weleens op een podium heeft gestaan, kent het ritueel.