‘Winnen hoeft niet meer, dat maakt het leuker’

Door Daan Hakkenberg



,,Wij deden geen krachttraining zoals dat nu gebeurt. Het was nog heel primitief. We hadden ook geen stadion zoals dit.’’ Theo Bos (35) wijst naar de wielerbaan van Apeldoorn achter hem. Het is de piste waar hij vorig jaar derde werd op de kilometer tijdrit.



Met een bronzen plak om zijn nek liep hij zo in de armen van baanlegende Chris Hoy. De veelvoudig olympisch en wereldkampioen was als presentator aanwezig voor de Engelse tv en reed vaak tegen Bos, voordat die in 2008 overstapte naar de weg. ,,Chris vond het mooi voor mij en mijn tijd was ook geweldig’’, zegt Bos over die hartelijke ontmoeting. ,,Chris is een stukje ouder dan ik, maar ook voor mij een voorbeeld. Hoe hij nog aan het einde van zijn carrière grote prijzen heeft gepakt.”