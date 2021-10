WK-debutante Van der Duin stunt en verovert WK-zilver op onderdeel scratch

Olympische sensatie Lavreysen heeft alles laten bezinken: ‘Je gaat wel denken: wil ik nog door met fietsen?’

17 oktober Nederland leefde mee toen Harrie Lavreysen (24) tijdens de Olympische Spelen in Tokio zijn status als snelste man ter wereld op twee wielen bevestigde met twee gouden medailles. Aankomende week verdedigt hij zijn wereldtitels in het baanwielrennen. Een gesprek over zijn nieuwe status, dronken maten en, vooruit, over vriend en rivaal Jeffrey Hoogland.