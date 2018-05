WK wielrennen in Noord-Nederland dichterbij: ook mogelijke routes bekend

Giro begint vandaag pas echt voor Dumoulin: 'Ik kijk uit naar komende dagen'

12:49 Voor Tom Dumoulin betekent het vervolg op Sicilië eigenlijk pas het echte begin van de Ronde van Italië. De vierde etappe dinsdag is de eerste in Italië na een driedaagse in Israël. ,,Nu gaat het echt beginnen, zo voelt het'', zei Dumoulin, winnaar van de openingsetappe, voor de start in Catania.