Worst neemt klein beetje revanche met zege in Maldegem, Kastelijn hard onderuit

Worst veroverde afgelopen weekeinde zilver op het WK in het Zwitserse Dübendorf en was daar allesbehalve blij mee. Met een boze blik keek ze op het podium toe hoe landgenote Ceylin del Carmen Alvarado de regenboogtrui mocht aantrekken.



De kersverse wereldkampioene ontbrak in Maldegem, zodat Worst vrij spel had in de Parkcross en haar wil kon opleggen aan concurrentie. Europees kampioene Yara Kastelijn haalde de finish niet. Ze ging hard onderuit en werd per brancard afgevoerd.



Worst beleefde aan de zege in Maldegem enige genoegdoening. ,,Of ik hier revanche neem voor het WK? Toch een heel klein beetje. Je kunt het WK niet vergelijken met deze cross, maar winnen is altijd fijn”, zei de Nederlandse op Sporza.