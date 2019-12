Wout Poels: Geen Giro, wel Tour de France

,,Ik ben ambitieus, maar ik ga niet zeggen dat ik de grote kopman word in de grote rondes. Zoals het er nu naar uitziet, rijd ik geen Giro, maar wel de Tour", liet de 32-jarige coureur weten in Kroatië, waar hij met zijn nieuwe ploeg op trainingsstage is.

Bij Ineos had Poels een aandeel in de Tourzeges van ploeggenoten Chris Froome (2015, 2016, 2017), Geraint Thomas (2018) en Egan Bernal (2019). In dienst van de Britse ploeg, waar hij zelden voor eigen succes mocht gaan, won de Limburger zelf in 2016 Luik-Bastenaken-Luik.



,,Ik mag bij mijn nieuwe ploeg meer voor mezelf rijden", verzekerde Poels. ,,Normaal start ik mijn seizoen in de Ronde van Valencia in februari en doe ik daarna ook de Tirreno-Adriatico. Het programma ligt nog niet helemaal vast. Ik mik ook opnieuw op de Ardense klassiekers. De Amstel Gold Race is eveneens een mooie wedstrijd en is voor mij als streekrenner van grote waarde, maar ik behaalde helaas nog nooit een echt resultaat.”