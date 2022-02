Wout Poels kan in Ruta del Sol eindelijk weer juichen, Remco Evenepoel heerst in Portugal

Wout Poels heeft de vierde etappe in de Ruta del Sol gewonnen. De Limburger van Bahrain-Victorious was in een sprint sneller dan zijn vluchtgenoot Alexey Loetsenko, met wie hij in de finale was weggereden. Poels is ook de nieuwe leider.

In de 167,4 kilometer lange etappe van Cúllar Vega naar Baza reageerde Poels met nog vijftien kilometer te gaan op een aanval van Alexey Loetsenko, met wie hij deel uitmaakte van een kopgroep van ruim tien renners. Het draaide op een sprint uit. Poels ging van ver aan en Loetsenko kwam nog langszij, maar de Astana-renner slaagde er niet in om de Limburger te passeren. Kort achter het tweetal won de Belg Mauri Vansevenant de sprint om de derde plaats. Het verschil met die groep was net voldoende voor Poels om de nieuwe leider te worden. Hij neemt de leiderstrui over van Alessandro Covi.

Morgen eindigt de Spaanse etappekoers met een lastige bergetappe van Huesa naar Chiclana de Segura, met opnieuw een aantal lastige beklimmingen en een finish bergop. Joost Posthuma was in 2009 de laatste Nederlandse winnaar van de Ruta del Sol. Vorig jaar schreef Miguel Angel Lopez de koers op zijn naam. De Colombiaan staat nu tweede in het algemeen klassement op tien tellen van Poels.

Voor Poels is het zijn eerste overwinning sinds juni 2019, toen hij in het Critérium du Dauphiné zegevierde. In de Ruta del Sol was hij in 2018 al eens de sterkste. ,,Het was een hele zware dag, maar we hebben de koers met vier man van onze ploeg voorin goed kunnen controleren”, vertelde de Limburger bij Eurosport. ,,Ik wist dat Loetsenko in goeden doen was en ben hem gevolgd toen hij aanviel. Ik had vertrouwen in mijn sprint en begon van kop af. We zullen er alles aan doen om die trui te behouden.”

Evenepoel oppermachtig in tijdrit Ronde van de Algarve

Remco Evenepoel heeft in de vierde etappe de macht gegrepen in de Ronde van de Algarve. De Belg was oppermachtig in de individuele tijdrit van Vila Real de Santo António naar Tavira. Hij was over een afstand van 32,2 kilometer liefst 58 seconden sneller dan de Zwitser Stefan Küng, die de tweede tijd noteerde. De Brit Ethan Hayter reed de derde tijd; hij gaf 1.06 toe op Evenepoel.

Volledig scherm Remco Evenepoel © photo: Cor Vos

De Nederlander Daan Hoole reed een sterke tijdrit; de renner van Trek-Segafredo eindigde als achtste, op 1.38 van de winnaar.

De 22-jarige Evenepoel reed met zijn masterclass in tijdrijden de Fransman David Gaudu uit de leiderstrui. Hij begint zondag aan de vijfde en laatste etappe met een voorsprong van 1.06 op Hayter en kan voor de tweede keer in zijn carrière de Portugese wielerronde winnen.

Wellens verslaat Quintana in Frankrijk

Tim Wellens heeft in de Tour du Var zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt. De Belg van Lotto Soudal, eerder dit seizoen al de sterkste in Trofeo Serra de Tramuntana, bleef in de tweede rit van de Tour des Alpes Maritimes et du Var Nairo Quintana voor. In een sprintje na een zware bergrit was hij de Colombiaan de baas. Bauke Mollema finishte als vierde. Voor Lotto Soudal is het de tweede overwinning in de rittenkoers, want vrijdag schreef Caleb Ewan de openingsrit op zijn naam. Wellens is ook de nieuwe leider.