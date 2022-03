Wout Poels knap vierde in koninginnenrit Ronde van Catalonië, Almeida is de sterkste

Met Marc Soler maakte een interessante renner deel uit van de vroege vlucht. Soler, 22ste in het klassement op 33 seconden van klassementsleider O’Connor en ploegmaat van Juan Ayuso (2de in klassement) en Almeida (9de) kreeg de prijs van de strijdlust voor zijn inspanningen, maar speelde in de finale geen rol van betekenis. Mark Donovan en Bruno Armirail bleven als laatste aanvallers over. Op de slotklim werd Armirail door tegenaanvaller George Bennett voorbij gereden en gooide UAE een nieuwe troef op tafel, maar net als bij Soler zonder succes. Olympisch kampioen Richard Carapaz waagde ook een poging, maar werd teruggehaald door Almeida.

Alleen Almeida en Ayuso waren voor UAE nog over om de dagzege te pakken. Terwijl Steven Kruijswijk en Sam Oomen al geen rol van betekenis meer speelden, liet Poels zich wel van zijn beste kant zien en knokte de Limburger zich knap terug tot het voorste groepje klassementsmannen, maar meesprinten om de winst kon hij niet. Quintana leek op honderd meter van de meet over de beste papieren te beschikken en sneed de laatste bocht als beste aan, maar Almeida had een tweede versnelling in petto en verwees de Colombiaan naar de dichtste ereplaats. Quintana is wel de nieuwe leider, al staat Almeida in dezelfde tijd.