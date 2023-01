Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel in Koksijde: ‘Weer last van mijn rug, geen idee waar dat opeens vandaan komt’

Met videoWout van Aert heeft Mathieu van der Poel ook geklopt in de Duinencross in Koksijde. De Belg van Jumbo-Visma deed dat bovendien zeer overtuigend. Van der Poel, die na afloop aangaf dat hij opnieuw rugklachten had tijdens de race, kwam ruim anderhalve minuut later over de finish.

Van der Poel werd tweede op 1 minuut en 38 seconden. Na zo'n twintig minuten moest hij Van Aert al laten gaan en voelde hij een paar keer aan zijn rug, waarmee duidelijk werd dat hij fysiek niet helemaal in orde was. Laurens Sweeck werd derde op 2 minuten en 6 seconden van winnaar Van Aert. Lars van der Haar (vierde) en Pim Ronhaar (zevende) waren de overige twee Nederlanders in een top-tien met verder zeven Belgen.



Van der Poel versloeg Van Aert dinsdag nog in de cross in zijn woonplaats Herentals. Van der Poel en Van Aert treffen elkaar de laatste weken veelvuldig en de voorgaande drie onderlinge confrontaties werden gewonnen door de Belgisch kampioen.

Van der Poel gaf na afloop toe dat hij last had van zijn rug, een blessure waar hij al langer mee worstelt. ,,Ja, dat klopt. Mijn benen voelden goed, maar mijn rugproblemen speelden inderdaad weer op. Ik voelde het al vrij snel. Het was wel jammer, want ik had hiernaar uitgekeken. Dit was een van de wedstrijden die ik had aangestipt", zei hij voor de camera van Sporza.

,,Ik kon op een gegeven moment mijn ene voet niet meer voor de andere krijgen. Ik snap niet waar dat opeens weer vandaan komt, want het ging dit cross-seizoen tot nu toe juist heel goed. Natuurlijk maak ik me daar wel wat zorgen om, zeker", gaf Van der Poel toe. Wel verwacht hij zondag nog aan de start te staan bij de cross in Zonhove, het laatste duel met Van Aert in aanloop naar het WK in Hoogerheid van begin februari.

De cross in Koksijde van vanmiddag was het achtste duel in alle competities deze winter tussen de Nederlander van Alpecin-Fenix en de Belg van Jumbo-Visma. De stand is nu 5-3 in het voordeel van Van Aert. Hij schreef de zandwedstrijd voor het eerst sinds 2014 op zijn naam. ,,Ik denk dat ik niet als beste door het zand rij, maar met mijn vorm zit het wel gewoon goed”, zei de Belg. ,,Het is mooi om zo te winnen, zeker omdat ik me erg sterk voelde vandaag. In de tweede helft van de race heb ik laten zien dat het met mijn vorm erg goed gesteld is. Ik was wel gebrand op de overwinning vandaag, want ik heb lang niet in Koksijde gereden, door blessures en omdat de kalender het niet toeliet.”

Voor de cross van dinsdag deed de organisatie nog een oproep aan het publiek om de strijd sportief te houden. In een aantal van de races van de afgelopen weken werden er middelvingers opgestoken naar Van der Poel. In ‘het hol van de leeuw’ leek het er dinsdag sportief aan toe te gaan en vandaag waren er ook geen problemen. Van der Poel en Van Aert zijn de favorieten voor de titel bij het wereldkampioenschap begin februari in Hoogerheide.

Van Anrooij te sterk voor Van Empel

Shirin van Anrooij heeft in het Belgische Koksijde de Duinencross op haar naam geschreven. De wedstrijd maakt deel uit van de X2O Trofee, het circuit waarin Van Anrooij dit seizoen nog niet de beste was.

Met 14 seconden achterstand op Van Anrooij werd Fem van Empel tweede, de derde plaats was voor Lucinda Brand. Zij moest ruim een minuut toegeven op de winnares. Voor de derde keer op rij kende de wedstrijd bij de vrouwen een volledig Nederlands podium. Vorig seizoen ging de zege naar Annemarie Worst.



De Duinencross maakte de afgelopen jaren deel uit van het wereldbekercircuit.

Volledig scherm Shirin van Anrooij. © photo: Cor Vos

