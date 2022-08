Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel in Roosendaal, Annemiek van Vleuten wint in gele trui

Bij de mannen doen naast Jakobsen ook Van Emden, Danny van Poppel, Daan Hoole, Nils Eekhoff, Pascal Eenkhoorn, Jan Maas en Elmar Reinders mee aan de wegrit op 14 augustus. ,,Met deze sterke ploeg kunnen we Fabio goed ondersteunen en willen we hem op de best mogelijke plek afzetten voor een massasprint”, aldus Moerenhout. In de tijdrit op 17 augustus is volgens hem een plek in de top 10 voor Van Emden “een realistische doelstelling”.