Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel in Zolder: ‘Het was een uurtje vlammen tussen ons’

Met videoWout van Aert heeft de Superprestige in Heusden-Zolder gewonnen. In een zinderend gevecht klopte hij zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel, die in de sprint uit zijn klikpedaal schoot op zo'n vijftig meter tot de finish.

Gezien de historie was het niet vreemd dat de strijd in Zolder tussen Van der Poel en Van Aert ging. Sinds 2015 was de Nederlander vijf keer de snelste, de Belg won de overige drie wedstrijden.



Van der Poel won gisteren nog op indrukwekkende wijze de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere, na een zinderend gevecht Van Aert en wereldkampioen Tom Pidcock. Dat was een revanche voor drie dagen eerder, toen Van Aert in de negen rondes van de Zilvermeercross de langste adem had.

Van der Poel (27) en Van Aert (28) hadden er vandaag duidelijk opnieuw zin in. Het bloedfanatiek wielerduo sloeg in de eerste ronde al een groot gat met de rest van het peloton. Vervolgens ontstond er een meeslepend gevecht dat negen rondes en iets meer dan een uur duurde. Beide renners probeerden een gat te slaan, maar werden keer op keer weer teruggehaald. Het tempo lag enorm hoog, maar de eeuwige rivalen wilden zich niet gewonnen geven op het zware en heuvelachtige parkoers in het bos.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de laatste ronde sloeg Van der Poel nog even een gat, maar na een klein foutje nam Van Aert de koppositie weer over. Het ging daarna naar een sprint om de zege, maar op het moment dat beide renners op de limiet aanzetten schoot Van der Poel uit de pedalen en moest hij zich gewonnen geven. ,,Ik wilde niet met een te grote groep op pad gaan. Als je dan Wout meekrijgt, weet je dat je weg bent voor de rest van de cross. Het is in Zolder moeilijk om iemand uit het wiel te rijden die evengoed is. Het was een uurtje vlammen tussen ons beiden, net als tijdens de Ronde van Vlaanderen", zei Van der Poel na afloop.

,,Ik heb tijdens de cross wel één of twee keer geprobeerd om druk te zetten, maar wist het verschil niet te maken. Ik wilde er een lange sprint van te maken, maar het werd uiteindelijk een korte sprint. Jammer genoeg schiet ik in de sprint uit mijn pedaal. Dat is wel een teleurstelling, dat ik de kans niet kreeg om te sprinten. Het is jammer, op naar morgen.”

Volledig scherm Wout van Aert op het podium met de Nederlanders Mathieu van der Poel en Lars van der Haar. © BELGA

De veldrit in Heusden-Zolder was de vijfde van acht in de Superprestige dit jaar, die morgenavond verdergaat in Diegem. Daarna volgen nog de races in Gullegem (7 januari) en Middelkerke (11 januari). Laurens Sweeck en Lars van der Haar gingen voor vandaag samen aan kop met 55 punten. Nu gaat Van der Haar, die derde werd, aan kop met 68 punten. Sweeck volgt op vijf punten, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt zitten daar ook nog kort achter.

Mathieu van der Poel was in 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 kort na de kerst de sterkste in Heusden-Zolder. Wout van Aert won hier eerder al in 2016 en 2021.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ceylin del Carmen Alvarado wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen won Ceylin del Carmen Alvarado in Heusden-Zolder de wedstrijd om de Superprestige. De 24-jarige Rotterdamse kwam solo over de streep, voor Inge van der Heijden (tweede) en Lucinda Brand (derde). Bij afwezigheid van de geblesseerde Fem van Empel, Shirin van Anrooij en Puck Pieterse, die dit seizoen de Superprestige laten schieten, waren veel ogen gericht op Brand. De 33-jarige Nederlandse was de laatste drie jaar de snelste in Heusden-Zolder. Ze toonde haar goede vorm de laatste dagen met tweede plaatsen in Mol en Gavere.

Volledig scherm © BELGA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.