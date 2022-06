Wout van Aert laat zich verrassen door Alexis Vuillermoz in tweede etappe Critérium du Dauphiné

Wout van Aert won gisteren de sprint in een flink uitgedund peloton van Ethan Hayter en Sean Quinn. Daarmee pakte hij niet alleen de etappezege, maar ook de leiderstrui. De etappe van vandaag was een stukje zwaarder, waardoor het de vraag was over Van Aert zijn leiderstrui kon behouden. Vuillermoz finishte vijf seconden voor Van Aert, maar door de bonificatieseconden, neemt hij ook de leiderstrui over.

In de laatste kilometers liet Van Aert zijn ploeg, met onder meer Primoz Roglic, nog volle bak op kop rijden, maar dat bleek tevergeefs. De Belg zakt naar de vierde plek in het klassement. Morgen staat er wederom een heuveletappe op het programma, maar dan met finish bergop.

„Het is mijn beste begin van een seizoen ooit”, juichte Vuillermoz kort na zijn succes. “Eerlijk gezegd had ik er vooraf niet op gerekend. De tactiek van de ploeg was ook niet op mij afgestemd. Ik ging mee met de ontsnapping met het idee van, we zien wel. Maar ik was weg met zeer goede renners, daardoor hebben we de voorsprong vast kunnen houden.”