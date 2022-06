Wout van Aert wacht even met juichen, maar heeft tweede etappezege nu wel binnen

Jan Bakelants, Benjamin Thomas, Fabien Doubey en Sebastian Schönberger waren vrijwel de hele dag in de aanval. Tot in de laatste honderd meter mochten zij dromen van een etappeoverwinning. Team Ineos Grenadiers en Jumbo-Visma kregen het gat echter net op tijd dicht, waardoor Van Aert de etappe won, voor Jordi Meeus en Ethan Hayter.

De Belg leek te hebben geleerd van eerder deze week, want hij stak zijn handen pas enkele seconden nadat hij over de finish was in de lucht. Twee dagen geleden juichte hij al voor de meet, maar verloor hij de etappe. Gisteren werd hij tweede in de tijdrit op twee seconden van de winnaar.