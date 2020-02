Yara Kastelijn blij met vijfde plaats op WK: ‘Mijn lichaam is op’

WK veldrijdenEen vijfde plaats, daar kon Yara Kastelijn na afloop van het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf goed mee leven. Want: ,,Vijfde van de wereld, dan doe je het toch helemaal niet slecht. Als ze me een jaar geleden hadden gezegd dat ik hier in de top-5 zou eindigen, had ik het niet geloofd.”

Een jaar geleden, dat was ver voordat de 22-jarige 777-renster uit Neerkant haar grote stap voorwaarts maakte. Dit seizoen begon met indrukwekkende zeges in Gavere, op de Koppenberg en met het behalen van de Europese titel. Enkele maanden later moet ze toegeven dat ze op het WK niet opgewassen was tegen haar landgenoten Ceylin Alvarado (die de titel pakte), Annemarie Worst (tweede) en Lucinda Brand (derde). ,,Ik kon vandaag niet harder. Omdat ik weet dat ik er alles aangedaan hebt, ben ik niet teleurgesteld in mezelf. Meer zat er niet in.”

Toch vloog Yara op zijn Kastelijns uit de startblokken. Hard en onverschrokken. De eerste ronden wist te aan te klampen bij het latere medaillewinnaars. In de derde ronde haakte ze echter af. ,,Ik voelde dat het op was.” Of ze vanaf de start al merkte dat het niet haar dag zou gaan worden? ,,Dat voel ik al een paar weken. Mijn lichaam is op. Het seizoen is net iets te lang geweest voor mij.” Waarom er vanaf de start dan toch zo vol invliegen? ,,Omdat ik de wedstrijd graag hard wilde maken.”

Nadat ze was afgehaakt, zag ze alleen Katie Compton voorbijkomen. Op anderhalve minuut achterstand van Alvarado rolde ze als vijfde over de eindstreep.