Yara Kastelijn komt blij uit het zand van Oostende: ‘Vijfde van de wereld word je niet zomaar

videoBibberend van de kou maar met een lach op haar gezicht kwam Yara Kastelijn over de streep van het WK veldrijden in Oostende. ,,Vijfde van de wereld word je niet zomaar", glunderde de 24-jarige Neerkantse nadat ze op het strand en op de Wellington-paardenrenbaan alleen het Nederlandse top-trio Lucinda Brand (1ste), Annemarie Worst en Denise Betsema en de Amerikaanse Clara Honsinger voor had moeten laten gaan.

De vijfde plaats was voor de voormalige Europese kampioen Kastelijn vooral een opsteker van jewelste na een lastige periode. ,,Op de training ging het de laatste weken supergoed, alleen kwam het er in de wedstrijden niet uit. Dat ging tussen mijn oren zitten. Ik ben blij dat ik vandaag eindelijk weer eens goede wedstrijd heb gereden. Het zand lag er lastig bij, maar ik heb mijn race denk ik goed ingedeeld. ”

Waarom het er vandaag allemaal weer wel was? Kastelijn had het gevoel dat een combinatie van factoren elkaar in Oostende in de positieve zin verraste. ,,Zo voelde ik me erg op mijn gemak op die hoge brug", zegt de Brabantse die bekend staat om haar klimcapaciteiten. ,,Maar ook op het strand en op de stukken over de paardenrenbaan kon ik mijn power goed kwijt. Alleen de laatste gladde bochten voor de finish lagen me minder.”

Misschien was volgens Kastelijn de belangrijkste factor tot succes het feit dat ze zichzelf zaterdag minder druk oplegde dan anders. In de grote crossen voelt ze zich als kopvrouw van Credishop verantwoordelijk om weerwerk te bieden aan de vrouwen als Brand, Alvarado, Worst en Betsema. In de Nederlandse ploeg was die druk er niet. ,,Ik was vandaag geen topfavoriet. Ik mocht alles, ik hoefde niks. Daardoor ging ik al met een fijn gevoel de wedstrijd in.”

Het resultaat was dat Kastelijn de hele titelstrijd op haar gemak zat achter de drie landgenoten die vooraan reden. In het groepje achter dit trio hoefde de Brabantse in de finale alleen de Amerikaanse diesel Honsinger te laten lopen.

Uitslag: 1. Brand (Ned), 2. Worst (Ned) op 0.08 , 3. Betsema (Ned) op 0.19, 4. Honsinger (VS) op 0.52, 5. Kastelijn (Ned) op 1.04, 6. Alvarado (Ned) op 1.12, 7. Richard (GB) op 1.13, 8. Cant (B) op 1.43, 9. Brandau (Dui) op 2.07, 10. Majerus (Lux) op 2.08, 12. Vos (Ned) op 2.23, 15. Tauber (Ned) op 3.38, 31. De Boer (Ned) op 6.17.