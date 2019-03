Yates-broers samen met Chaves aan de start in sterkbezette Ronde van Catalonië

De koers in Catalonië is loodzwaar en het is vrijwel geen enkel moment vlak. Rit drie en vier zijn twee bergetappes met aankomsten boven de 2000 meter in Vallter 2000 en La Molina. ,,We komen met een sterk team en er is gelukkig geen tijdrit'', zegt Adam Yates, die vorige week in de Tirreno-Adriatico de leiderstrui in de afsluitende tijdrit verloor aan de Sloveen Primoz Roglic. ,,We benaderen de wedstrijd zonder een vaststaand plan. Na de rit naar Vallter zullen we een beter idee hebben hoe de kansen liggen'', aldus ploegleider Julian Dean.