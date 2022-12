Yoerie Havik en Niki Terpstra leiden na eerste dag zesdaagse Rotterdam

Wereldkam­pi­oe­ne Marianne Vos de sterkste in Kortrijk: ‘Het was een zware wedstrijd’

Marianne Vos heeft de Urban Cross in Kortrijk gewonnen. Het was de tweede veldrit om de X2O-Trofee en voor Vos de eerste overwinning in het veld sinds ze eind januari de wereldtitel veroverde. De renster van Jumbo-Visma versloeg in de sprint haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado.

