Youri Havik pakt goud op puntenkoers bij WK baanwielrennen

Dubbelslag voor Jonas Vingegaard in Kroatië, Enric Mas wint Ronde van Emilia voor Tadej Pogačar

De Deen Jonas Vingegaard heeft zijn tweede etappezege geboekt in de Ronde van Kroatië. De Tourwinnaar van Jumbo-Visma hield in een sprint bergop de Brit Oscar Onley van Team DSM en de Sloveen Matej Mohoric achter zich. Vingegaard nam meteen ook de leiderstrui over van de Italiaan Jonathan Milan, die in de lastige rit niet kon volgen.

1 oktober