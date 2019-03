Zelfde mensen, zelfde apparaten

Dopingja­ger verwacht dat meer sporters gaan bekennen

10:48 De federale politie van Oostenrijk verwacht dat het dopingschandaal rond de Duitse sportarts Mark Schmidt nog grote vormen krijgt. Onderzoeksleider Dieter Csefan is ervan overtuigd dat meer sporters zullen toegeven dat ze bloeddoping hebben gebruikt. ,,Met een bekentenis uit eigen beweging voorkomen sporters namelijk dat ze in de gevangenis worden gezet’', zegt hij in een gesprek met het Oostenrijkse persbureau APA.