Zelfs als hij niet wint, gaat het over Van der Poel: ‘Hij laat ons allemaal versteld staan’

Door Daniël Dwarswaard



Met de adrenaline nog klotsend door zijn lijf raast Mathieu van der Poel na de finish in de lange Brugsesteenweg direct naar zijn ploegbus. Een paar minuten later staat de Nederlands aandachtsmagneet monter voor alle microfoons. Tamelijk droogjes. ,,Het was een aangename kennismaking met deze koers. Ik heb me wel geamuseerd.’’



Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Op 87 kilometer van de finish demarreren. Samen met zijn Ecuadoraanse kompaan Jhonatan Narvéaz minuten dicht rijden op de eerste kopgroep. Dan op 1,7 kilometer van de streep stranden nadat hij de groep achter hem flink heeft gefrustreerd. Voor Van der Poel ís het misschien ook wel de normaalste zaak van de wereld. Toch blijft hij steeds verbazen. Ook na alles wat Van der Poel al heeft laten zien.