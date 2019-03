Zilver voor Bos op kilometer tijdrit op WK in Polen

Theo Bos is bij de wereldtitelstrijd baanwielrennen in het Poolse Pruszkow als tweede geëindigd op de kilometer tijdrit. De 35-jarige routinier realiseerde een tijd van 1.00,388.

De Fransman Quentin Lafargue, ook al de snelste in de kwalificaties, waarin hij als enige onder de minuut bleef, dook daar nog onder: 1.00,029. De derde plaats was eveneens voor een Fransman: Michael D’Almeida in 1.00,826.

Bos was niet tevreden over zijn tijd. ,,Ik had echt onder de minuut moeten rijden hier, maar dat lukte niet. Je ziet dat er dan één renner wel op dat niveau zit en die wordt wereldkampioen. Ik had gehoopt om een imponerende tijd van onder de minuut te rijden in de finale, waardoor de Fransman na mij met een nerveus gevoel aan zijn rit zou moeten beginnen’', vertelde de coureur van het commerciële team Beat.

Bos was in 2005 nog wereldkampioen op ‘de kilometer’ en pakte vorig jaar het brons achter Jeffrey Hoogland, die het zware onderdeel in Pruszkow liet schieten. Bos had donderdag de keirin gereden, waarin hij de finale miste en genoegen moest nemen met de elfde plaats. ,,Ik ben natuurlijk wel trots op mijn WK-medaille, maar het doet pijn dat ik vier jaar op rij een medaille pak, die niet goud is.’'

Sam Ligtlee slaagde er niet in zich te verbeteren ten opzichte van de kwalificaties, waarin hij tot een tijd kwam van 1.01,062. In de finale kwam de 21-jarige coureur uit Eerbeek uit op 1.01,205, goed voor de zevende plaats. Ligtlee werd afgelopen zomer nog derde bij de EK in Glasgow.

