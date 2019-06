ZLM Tour prooi voor ‘instinctrenner’ Teunissen: ‘Ik weet dat ik niet de rapste ben’

In stilte viert Mike Teunissen in de Tilburgse Piusstraat zijn eindzege in de vernieuwde ZLM Tour. Naast hem verwerkt Jumbo-ploeggenoot Dylan Groenewegen in gedachte vooral ook een nederlaag. ,,Waar zat je?”, vraagt Teunissen dan op begripvolle toon. De fors uithijgende sprinter geeft aan dat hij derde is geworden. Geklopt door Caleb Ewan, die andere topsprinter in de ronde.