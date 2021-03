Zo rijdt Mathieu naar San Remo: kilometer 170, vragen wat ie gestemd heeft

Roglic pakt moegestre­den Mäder kort voor de finish en boekt derde ritzege Pa­rijs-Ni­ce

13 maart Primoz Roglic heeft zijn derde etappezege geboekt in Parijs-Nice. De Sloveen van Jumbo-Visma was de sterkste in de zevende etappe van 119 kilometer van Nice naar Valdeblore, met een slotklim van ruim 16 kilometer. Kort voor de finish haalde Roglic de 24-jarige Zwitser Gino Mäder nog in, die op weg dacht te zijn naar zijn eerste profzege.